حسب آخر تقييم.. تحسن ترتيب سوناطراك في مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية لعام 2020

سجل تقييم صادر عن معهد إدارة الموارد الطبيعية، تقدم المؤسسة الوطنية سوناطراك في ترتيب مؤشر حوكمة الموارد للعام 2020. حيث سجلت زيادة تقدر بـ 18 نقطة مقارنة بعام 2017.

للإشارة، فإن معهد إدارة الموارد الطبيعية منظمة مستقلة غير ربحية مكرسة لتحسين حوكمة البلدان على مواردها الطبيعية. لا سيما النفط والغاز والمعادن، لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة ويقع مقره في نيويورك.

ويقيس مؤشر إدارة الموارد جودة إدارة موارد البلدان ويصنفها وفقًا لذلك. ويتم اعتماد المؤشر عن طريق إرسال استبيان إلى 150 خبيرًا في 81 دولة. والذين يقومون بالبحث في القضايا المثارة في الاستبيان، وبتجميع الوثائق وإكمال الاستبيان. ثم يتم تقييم جودة بيانات المسح بواسطة المعهد وإثرائها بمزيد من المعطيات.