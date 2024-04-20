حسب استفتاء ET بالعربي: هذه أفضل مسلسلات رمضان 2024

أطلق موقع ET بالعربي، إستفتاء خاص لأفضل الأعمال، النجوم، البرامج، المخرجين والتتر، حيث اعتمد التصويت على ترشيحات الجمهور.

وجاءت نتائج الاستفتاء كالآتي:

أفضل مسلسل مصري درامي: نعمة الأفوكاتو

أفضل مسلسل مصري كوميدي: أشغال شقة

أفضل مسلسل سعودي درامي: خيوط المعازيب

أفضل مسلسل سعودي كوميدي: يا هلي

أفضل مسلسل خليجي درامي: زوجة واحدة لا تكفي

أفضل مسلسل خليجي كوميدي: بيت أبونا

أفضل مسلسل سوري: ولاد بديعة

أفضل مسلسل لبناني/عربي مشترك: ع أمل

أفضل مسلسل مغرب عربي: الجزائري دموع لولية

أفضل مسلسل عراقي: خان الذهب

أفضل مسلسل كوميدي عراقي: حامض حلو5

أفضل مسلسل أردني: الدوار العاشر

أفضل تتر مسلسل: إليسا – أنا مش صوتك (ع أمل)

أفضل مخرج: رشا شربتجي مسلسل “ولاد بديعة”