حسب استفتاء ET بالعربي: هذه أفضل مسلسلات رمضان 2024
بقلم نسرين محفوف
أطلق موقع ET بالعربي، إستفتاء خاص لأفضل الأعمال، النجوم، البرامج، المخرجين والتتر، حيث اعتمد التصويت على ترشيحات الجمهور.
وجاءت نتائج الاستفتاء كالآتي:
أفضل مسلسل مصري درامي: نعمة الأفوكاتو
أفضل مسلسل مصري كوميدي: أشغال شقة
أفضل مسلسل سعودي درامي: خيوط المعازيب
أفضل مسلسل سعودي كوميدي: يا هلي
أفضل مسلسل خليجي درامي: زوجة واحدة لا تكفي
أفضل مسلسل خليجي كوميدي: بيت أبونا
أفضل مسلسل سوري: ولاد بديعة
أفضل مسلسل لبناني/عربي مشترك: ع أمل
أفضل مسلسل مغرب عربي: الجزائري دموع لولية
أفضل مسلسل عراقي: خان الذهب
أفضل مسلسل كوميدي عراقي: حامض حلو5
أفضل مسلسل أردني: الدوار العاشر
أفضل تتر مسلسل: إليسا – أنا مش صوتك (ع أمل)
أفضل مخرج: رشا شربتجي مسلسل “ولاد بديعة”
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