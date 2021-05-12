حسب الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا.. هذه الجرائم لا تعتبر سياسية

كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن فحوى اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا.

وسلط العدد الأخير الضوء على أسباب رفض أحد الطرفين تسليم الشخص المطلوب.

ومن بين تلك الأسباب الجرائم التي لا تعتبر سياسية:

المساس بحياة رئيس دولة أو بسلامته البدنيـة أو بأحد أفراد عائلته.

وكذا الجرائم، لاسيما تلك ذات الطابع الإرهابي، التي بشأنها يلتزم الطـرفان بموجب اتفاق متعدد الأطراف، بتسليم الشخص المطلوب.

أو إحالة القضية إلى سلطاتهما المختصة لتقرر ما تتخذه من إجراءات.

إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة.

أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن وضعيته تسوء لأحد هذه الأسباب.

إذا صدر حكم نهائي عن السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم ضد الشخص المطلوب لأفعال التي يطلب التسليم من أجلها.

وإذا تقادمت الدعوى العمومية لأحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطلوب منه التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض المتابعة.

وإذا تقادمت العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطـلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان قُدم لتنفيذ العقوبة.

أما إذا كانت الأفعال التي طلب التسليم من أجلها محل عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم.

إذا كانت الجريمة الــتي يــطــلب الــتسلــيــم مــن أجلهــا جريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمــة حســب القانــون العام.

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب.

إلا إذا قدم هذا الأخير ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافــيــة بعدم التماس الإعـدام وبعـدم تطـبيقها إذا تم النطق.