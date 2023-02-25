حسب البائعين.. اللحوم الحمراء بـ3000 دينار والبيضاء بـ500 دينار في رمضان

في ظل الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة حول اللحوم البيضاء والحمراء، تعرف أسعار الكيلوغرام الواحد من هذه المادة ارتفاعا. حيث شهدت خلال أسابيع القليلة الأخيرة، أسعار اللحوم الحمراء ارتفاع بـ200 دينار، والبيضاء بـ90 دينار للكيلوغرام الواحد.

كما توقع من جهتهم، البائعون ارتفاع أسعار اللحوم خلال شهر رمضان كريم، عكس ما تم الإعلان عنه من قبل القطاعات المعنية. التي أكدت تسقيف الأسعار بـ1200 دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحوم الحمراء، و350 دينار للبيضاء.

فمن جانبه، قال أحد الباعة للنهار، إن “إذا بقي لحم الخروف “الغنمي” في منحنى تصاعدي، سيصل خلال رمضان 3000 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد”. مشيرا إلى أن خلال الأيام الأخيرة شهدت سعر اللحوم ارتفاع بـ200 دينار جزائري.

أما اللحوم البيضاء، فعرفت هي الأخرى زيادة بـ 50 و90 دينار. حيث توقع الناشطون في هذه الشعبة بلوغ الكيلوغرم الواحد 500 دينار في رمضان. حيث قال أحد الباعة “إن سعر الدجاج في ظرف 21 يوما لن تعرف انخفاضا في رمضان، حيث ستصل 500 دينار”.

كما كان وزير الفلاحة وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، قد كشف أنه سيتم توفير اللحوم الحمراء، بداية من الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل. وهذا بسعر مقنن بـ 1200 دج للكيلوغرام الواحد.

وأكد المستشار بالقطاع ذاته، مولود تريعة، أنه بهدف التخفيف من الضغط. على مستوى السوق المحلية تقرر استيراد 20000 طن. تحسبا لشهر رمضان سيتم توزيعها عبر كامل التراب الوطني.

وعن أسعار الدجاج، أعلن الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن أوناب، أنه سيتم تسقيفه إلى 350 دج للكلغ الواحد.