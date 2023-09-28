حسب العالم الهولندي..هذه الدولة مهددة بزلزال عنيف

حذر منذ أيام عالم الزلزال الهولندي”فرانك هوغربيتس”. من زلزال مروع. يضرب هذه الأيام إحدى المناطق بالعالم. وقد سبب هذا التصريح الرعب لدى سكان العالم. خاصة وأن تنبؤات هذا العالم تكون صحيحة في بعض الأحيان.

وانتشرت التوقعات بأن تتعرض إحدى الأماكن على الكرة الأرضية لهزة ارضية عنيفة. تصل درجتها الى 8.5 على مقياس رشتر،تعقبه هزات ارتدادية تصل شدتها 6 درجات.

وبعد كلام العالم الهولندي هوغربيتس يعتقد اليابانيون أن بلادهم تتعرض لزلزال ضخم واحد كل 100 عام. يتسبب في دمار هائل وسقوط اعداد كبيرة من الضحايا.

ويرجح أن يصيب العاصمة طوكيو يقطنها أكثرب من 38 مليون نسمة زلازال حسب توقعات العلماء.

وبحسب وسائل إعلام الروسية، فان تقديرات رسمية تذكر أن زلزالا قويا بدرجة استثنائية. يضرب طوكيو كل 100 عام، آخرها حدث سنة 1923. بقوة 7.9 درجة بمقياس ريشر، اودى بحياة حوالي الف شخص.

ومؤخرا عبر خبراء متخصصون عن مخاوفهم من وقوع زلزال هائل وعنيف، قد يضرب منطقة طوكيو في العقود الثلاثة المقبلة. ويؤكدون أن حدوثه حتمي والتساؤل يدور فقط حول موعده.

وخلافا لنظرية العالم الهولندي المرتبطة بحركة الكواكب يتوقع العلماء اليابانيون، أن يضرب زلزال عنيف. بقوة 9.1 درجة بحر الصين الجنوبي بين عامي 2030 و2040، اعتمادا على نظرية الصفائح التكتونية.

وبحسب العلماء، من المنتظر أن تزيد قوة الزلزال فائق القوة المنتظر عن الزلزال. الذي حدث في قاع المحيط الهادي في 11 مارس عام 2011، وكان بقوة 9 درجات.

وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات. بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها.

وأهم تلك التنبؤات كانت توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فيفري الماضي. والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبل حدوثه بثلاثة أيام.