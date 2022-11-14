حسب الفئة العمرية.. هذه المدة التي يحتاجها الإنسان للنوم

يعد النوم وظيفة جسدية أساسية لكل الأشخاص، مهما اختلفت أعمارهم. حيث يساهم في الحفاظ على الصحة والنشاط والذاكرة والمزاج.

ويحذّر خبراء من أن قلة النوم مرتبطة بآثار صحية سلبية. مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ويقول المتخصصون في مجال الصحة، إن تنظيم وقت النوم والإستيقاظ مبكرا هما أفضل الطرق للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية. غير أن السؤال الذي يرح دوما هو كم تحتاج كل فئة عمرية من النوم لتكون بصحة جيدة؟

وأشار الخبراء إلى أن حديثو الولادة (0-3 أشهر) مدة النوم لدى حديثي الولادة تتراوح بين 14 و17 ساعة يوميا. بينما الرضع (4-12 شهرا) تحتاج هذه الفئة ما بين 12 و16 ساعة من النوم كل 24 ساعة. كما أن

الرضع (1-2 سنة)، يشير الخبراء إلى أن الرضع يحتاجون من 11 إلى 14 ساعة من النوم يوميا كجزء من النمو الصحي.

أما الأطفال (3-5 سنوات)، فيحتاج الأطفال الصغار أيضا إلى الكثير من النوم. والمدة المنصوح بها هي ما بين 10 و 13 ساعة. في حين الأطفال (5-12 سنة)، يكفي الطفل في هذه المرحلة العمرية أن يعطي جسمه من 9 إلى 12 ساعات من النوم كل ليلة. والمراهقون (13-18 سنة)، يمكنهم الإستفادة من ما بين 8 و10 من النوم كل ليلة.

أما الكبار (18-64 سنة)، ينصح أن تحصل هذه الفئة على 7 إلى 9 ساعات من النوم في اليوم. والكبار (60 سنة فما فوق)، هناك اعتقاد خاطئ وشائع بأن البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر لا يحتاجون إلى قدر كبير من النوم، لكنهم في الحقيقة يحتاجون أيضا إلى 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.