حسب المناصب.. 90 سؤالا لكل مترشح في مسابقة بريد الجزائر

وضعت مؤسسة بريد الجزائر، دليل المترشح لاجتياز الامتحان الرقمي. ودعا بريد الجزائر، الراغبين في الترشح قراءة التعليمات التي وضعتها بعناية واتباعها بدقة.

وسيكون على شكل أسئلة متعددة الإختيارات QCM إجابة واحدة صحيحة. ولا يمكن الانتقال إلى السؤال الموالي إلا بعد اختيار إجابة والضغط على زر “التالي”.

ووضع بريد الجزائر 90 سؤالا تتوزع على النحو التالي منصب مكلف بالزبائن 55 سؤالا بمدة امتحان 60 دقيقة. وباقي المناصب 35 سؤالا بمدة امتحان 40 دقيقة. على أن تكون لكل سؤال 60 ثانية للإجابة. وإذا انتهى الوقت جون إجابة ينتقل النظام تلقائيا إلى السؤال الموالي.

ويطلب من كل مترشح أنهى امتحانه قبل الوقت المحدد عدم محاولة الدخول مجددًا إلى المنصة. إذ تسجل أي محاولة لإعادة الولوج من طرف النظام كمخالفة قد تؤدي إلى الإقصاء النهائي من المسابقة.

ويسمح بالدخول فقط للاطلاع على النتائج ابتداء من الساعة 15:00 زوالا. كما دعا بريد الجزائر إلى الالتزام بهذه التعليمات حفاظ يجب استعمال جهاز واحد فقط طوال فترة الامتحان إما هاتف ذكي. لوح إلكتروني أو حاسوب. والاستمرار في استخدام نفس الجهاز الذي بدأ به الامتحان حتى نهايته.

ومحاولة فتح الامتحان من جهاز آخر قد تؤدي إلى الإقصاء.

وتم تجهيز المنصة بنظام مراقبة آلي لاكتشاف أي سلوك غير مسموح به. حيث يمنع منعا باتا مغادرة صفحة الامتحان. تغيير النافذة أو التطبيق. إغلاق أو إعادة فتح الجلسة. تحديث الصفحة (Reload). وفي حال تكرار المخالفة، يتم الإقصاء الفوري من الامتحان.

