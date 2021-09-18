حسب اليونيسف: أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني ليسوا مسجلين في المدارس

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”بأن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لا يزورون المدارس.ويفتقد الأطفال الأفغان في الوقت الراهن إلى مياه الشرب والأدوية والغذاء الكافي.

ونقلت صحيفة “The Times of India” عن تصريح للمديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، أن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لم يسجلوا في المدارس قبل الأزمة الإنسانية الحالية.مضيفة أن 60% من الأطفال غير المسجلين في المدارس هم الفتيات.

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