حسب تقريرOokla.. أوريدو تقدم أسرع خدمة إنترنت عبر الهاتف المحمول في الجزائر

نشرت منصة ®Speedtest Intelligence التابعة لشركة Ookla في أحدث تقاريرها حول أداء شبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، نتائج أداء شبكات الهاتف المحمول في الجزائر للفترة الممتدة من شهر جويلية إلى ديسمبر 2024.

وقد أظهرت الاختبارات التي أجرتها شركةOokla أن Ooredoo الجزائر تحتل المرتبة الأولى في جميع المؤشرات التقنية المتعلقة بسرعة الإنترنت. وجودة التجربة الرقمية للمستخدمين.

فقد صُنفت Ooredoo كأسرع مزود للإنترنت عبر الهاتف النقال في الجزائر، بكل التقنيات مجتمعة، بمتوسط سرعة تنزيل 31.22ميغابايت في الثانية، وسرعة رفع12.37 ميغابايت في الثانية، ووقت استجابة أقل من 46 ميلي ثانية. مما يدل على موثوقية وثبات شبكتها.

ولا يقتصر أداء Ooredoo على سرعة الشبكة. فقد حققت أيضاً أفضل النتائج فيما يتعلق بتجربة المستخدم. حيث جاءت في المرتبة الأولى في جودة تجربة الفيديو (68.53 نقطة) وكذلك في تجربة الألعاب على الهاتف النقال (77.12 نقطة).

وتعتمد هذه النتائج على ملايين اختبارات السرعة التي يجريها المستخدمون يوميًا باستخدام تطبيق Speedtest. كما تستند أيضًا إلى مؤشرات جودة التجربة QoE))، والتي تتيح تقييم مستوى رضا المستخدم الشامل عن التصفح،الألعاب والبث عبر الإنترنت.