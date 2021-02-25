حسب دراسة لوزارة البيئة: كمية النفايات المنزلية تبلغ 20 مليون طن في 2035

بلغت كمية النفايات المنزلية في الجزائر حوالي 13 مليون طن سنة 2018، وينتظر أن تتجاوز 20 مليون طن بحلول سنة 2035.

وحسب دراسة حديثة لوزارة البيئة، نقلتها الإذاعة الوطنية، فإن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع عدد السكان إلى 50 مليون نسمة سنة 2035 .

بالإضافة إلى تطور إمكانيات التنمية الإقتصادية، مضيفة أن إنتاج النفايات المنزلية سينتقل من 0.8 كلغ للفرد في اليوم إلى 1.23 كلغ للفرد في اليوم سنة 2035.

وأوضح الخبراء الذين أجروا الدراسة، أنه وجب إيجاد مواقع أكثر تناسبا ومصادر أخرى للتمويل، لأن الأمر لن يكون سهلا.

وحسب نفس الخبراء، فإن الإصلاحات الهيكلية المقترحة في إطار الإستراتيجية الوطنية الجديدة تهدف إلى تطوير تسيير مدمج و مستدام للنفايات في افق 2035.

وأوضحت الدراسة، أن هذه الاستراتيجية ستسمح للسلطات العمومية ضمان الإنتقال نحو إقتصاد دائري مولد للثروة ومنتج لمناصب العمل.

من جهة أخرى، وحسب دراسة أجريت من طرف الوكالة الوطنية للنفايات، فان القيمة التجارية للنفايات القابلة للتدوير قد تبلغ 90 مليار دينار للسنة.

و حسب نفس الدراسة فان استرجاع واستعادة النفايات المنزلية سيسمح بخلق مناصب عمل في مجال إسترجاع النفايات.

خاصة تلك البلاستيكية ومنها قارورات المشروبات الغازية والمياه المعدنية.

وتمثل النفايات المنزلية الناجمة عن قارورات المشروبات الغازية والمياه المعدنية نسبة 4 بالمئة من مجموع النفايات المنزلية.