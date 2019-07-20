حسب موقع “هوسكورد” ..عطال الوحيد في التشكيلة المثالية لأمم إفريقيا !

فاجأ موقع “هوسكورد” المتخصص في الإحصاء وتقييم اللاعبين، جميع المتتبعين بإبعاده كل لاعبي المنتخب الجزائري عن التشكيلة المثالية لكأس امم إفريقيا.

وإستثنى موقع هوسكورد المدافع الدولي يوسف عطال الذي يعتبر الجزائري الوحيد في التشكيلة المثالية لكأس امم إفريقيا.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز من السنغال، خط الدفاع: أيمن أشرف من مصر، كينيث أوميريو من نيجيريا، رومان سايس من المغرب، يوسف عطال من الجزائر.

خط الوسط: محمود تريزيغيه من مصر، أداما تراوري من مالي، توماس بارتي من غانا، إسمايلا سارا من السنغال.

خط الهجوم: جوردان أيو من غانا، وهبي الخرزي من تونس.