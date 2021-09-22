حسب موقع fichajes.. عطال مرشج للإلتحاق بريال مدريد

كشف موقع fichajes الإسباني عن تواجد اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال في قائمة اللاعبين المرشحين لتدعيم فريق ريال مدريد لتعويض غياب المدافع الأيمن داني كارفخال

وأضاف الموقع الإسباني أن ريال مدريد يتابع ثلاث لاعبين ينشطون في منصب الدفاع الايمن ويتعلق الأمر بكل من أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي، ومدافع تشيلسي ريس جيمسص يالإضافة إلى الجزائري يوسف عطال.

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