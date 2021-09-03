حسب موقع Startup Ranking.. هذا ترتيب الشركات الناشئة الأكثر رواجا في الجزائر

نشر موقع Startup Ranking المتخصص في اكتشاف الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم. ترتيب الشركات الناشئة الأكثر رواجا في الجزائر.

واحتل موقع Siamois QCM المرتبة الأولى وهو عبارة عن منصة تدريب إلكترونية لطلاب الطب الجزائريين. فهي تتيح لهم توفير الكثير من الوقت والمال، ولكن قبل كل شيء، تساعدهم على أن يكونوا أكثر تنظيماً في عملهم.

أما المرتبة الثانية فقد عادت لموقع Batolis وهو موقع بيع إلكتروني جزائري 100٪، تم إنشاؤه في 2015 بواسطةSARL MAMS BROS.

وعادت المرتبة الثالثة لـ Sekoir وهي عبارة عن منصة لتبادل الأموال. تركز على توفير حلول لتحويل أموال آمنة ومأمونة. وجلب تحويل الأموال إلى أصولها من نظير إلى نظير.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب YASSIR حيث تم إنشاؤها لبناء علاقات مفيدة. بين مقدمي الخدمات وعملائهم المحتملين في مختلف المجالات. من النقل والصحة والأغذية والخدمات اللوجستية والمزيد.

وعادت المرتبة الخامسة إلى Zawwali وهو تطبيق يمكن من ربط المستخدمين ببائعي التجزئة بأفضل سعر. حيث يوفر فهرسًا غنيًا بالمراجع والخدمات عالية الجودة.

وورد في التصنيف أيضا مواقع أخرى تجدونها في الرابط التالي:

https://www.startupranking.com/top/algeria