حسرة في مارسيليا بسبب محرز

لا يزال الجميع في نادي أولمبيك مارسيليا، مُتحسرين بسبب الفشل في ضم الدولي الجزائري رياض محرز، على مرتين، لصفوف فريقهم في السنوات الماضية.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية تم رفض في مُناسبتين داخل “لوام”، بطريقة غريبة في كل مرة.

وأوضحت الصحيفة، رفض المدير الرياضي السابق جوزي أنيغو، الموافقة على ضم مُحارب الصحراء، عندما كان في سن الـ19.

وأكد ذات المصدر، بأن كشافي فريق الجنوب، منحوا الجناح الطائر، فُرصة وحيدة، مع شُبانهم، ليتخلوا عنه مُباشرة بعد ذلك.

وتكرر السيناريو بعدها، شتاء 2014، عندما تعامل رئيس النادي حينها، فانسون لابرون، بطريقة غير مُحترمة مع الجزائري.

ورد رئيس الرابطة الفرنسية الحالي، على رسالة إلكترونية من وكيل أعمال محرز :”هل تظن بأننا نهتم بلاعب ينشط في ليستر”.

وأشارت “ليكيب” في نهاية المطاف، بأن واقع الميدان، أظهر بأن إدارة مارسيليا وقعت في خطأ فادح بعدم إستقدام قائد الخضر.

وكان أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2016، قد أكد مرار بأنه يبقى مُناصرا وفيا لمارسيليا، وكان يطمح لحمل ألوانها في صغره.