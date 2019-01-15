حسرة “محرز” تصنع الحدث في “إنجلترا”

تداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي وحتى المواقع الرياضية الإنجليزية، صورة “خيسوس” وهو يواسي “محرز” بعد نهاية مباراة أمس الإثنين.

وكان “محرز” قد غاب عن المباريات ولم يشارك طوال الـ 90 دقيقة، وهو ما أثر عليه كثيرا وكانت علامات الحسرة واضحة.

فالنجم الجزائري وبالرغم من تألقه الأسبوع الماضي سواء في مباراة الكأس أو في كأس الرابطة إلا أن “غوارديولا” فضل عدم الاعتماد عليه في البطولة.

وبات “رياض” مطالبا بالعمل أكثر وباستغلال الفرص التي سيمنحها له المدرب “بيب” الذي أكد أن الجميع سيشارك والكل سيحظى بدقائق لعب.