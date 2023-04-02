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قناة النهار

“حسناء البشارية تتحدث عن بداياتها.. “كنت نهرب للسطح باش نلعب الڨيطار

بقلم قناة النهار
“حسناء البشارية تتحدث عن بداياتها.. “كنت نهرب للسطح باش نلعب الڨيطار
برامح النهار في رمضان
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رابط دائم : https://nhar.tv/94MSt
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