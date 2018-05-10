حسناء المنتخب السويدي تعتنق الإسلام وستصوم رمضان

تصنع حارسة مرمى المنتخب السويدي النسوي لأقل من 19 سنة “رونجا أندرسون” الحدث مؤخرا في السويد بعد إعتناقها الدين الإسلامي.

حيث كشفت رونجا في حوار مع صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية أن إسلامها خلق لها العديد من ردود الفعل خاصة من أسرتها.

وأضافت الحارسة الشابة أنها فخورة بإعتناقها الإسلام مؤكدة أن بعض أصدقائها تأثروا بالدين الحنيف.

“بعد إعتناقي الإسلام أدركت أنني إنتقلت لدين جميل فأنا أؤمن بكل ما ورد في القرأن الكريم وأعرف الله وشعرت بمساعدته”.

وختمت دونجا التي إعتنقت الإسلام شهر فيفري الماضي أنها تعتزم صيام شهر رمضان المقبل.