حسناء “بيين سبورتس” تستضيف “بلماضي” !!

سيكون مدرب المنتخب الوطني الجزائري “جمال بلماضي” ضيفا على برنامج “tribune sport” سهرة اليوم الأحد بداية من الساعة ال19:00.

ويُبث البرنامج التي تُقدمه الحسناء الإعلامية “claire arnoux” على قناة “بيين سبورتس” الفرنسية.

وسيكشف “الناخب الوطني” عن عديد الخبايا المتعلقة بالمنتخب الوطني وكذا تحضيرات زملاء “رياض محرز” لكان مصر.

وسيكون الجمهور أمام فرصة المشاركة والفوز بقميص الخضر ممضي من طرف جمال بلماضي بعد عملية القرعة.

[📺 LIVE – 19H00] #TribuneSports avec @Claire_Arnoux en direct sur beIN SPORTS 1

> Invités : Djamel Belmadi & @Doumced — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 5, 2019