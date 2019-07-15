حسناء “بي إن سبورتس” تقصف العنصريين وتحتفل مع محرز بطريقتها!

قامت صُحفية “بي إن سبورتس”، “فانيسا لوموان” بتوجيه قصف لأحد السياسيين العُنصريين في فرنسا، وإحتفلت مع “رياض محرز” بتأهل الخضر.

وكان صاحب القدم اليُسرى رد بطريقة رائعة على أحد ممثلي اليمين المُتطرف، مُهديا له هدف لهذا الأخير، مُطالبا الجزائريين بالإحتفال.

ودخلت “لوموان” على الخط من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مُستعملة اللهجة الجزائرية للإستفزاز للعنصري قائلة :”شح”.

يُذكر بأن الجالية الجزائرية في “ليغزاغون”، صنعت صورا رائعة بعد مرور مُحاربي الصحراء لنهائي “الكان 2019” لثالث مرة في التاريخ.