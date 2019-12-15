حسناء جامايكية سمراء تتوج بلقب ملكة جمال العالم لسنة 2019

فن وثقافة
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حسناء جامايكية سمراء تتوج بلقب ملكة جمال العالم لسنة 2019
بقلم نادية بن طاهر

طغت السمراوات على مسابقات ملكات الجمال لهذه السنة، وتوجت الجامايكية “توني آن سينغ”، بلقب ملكة جمال العالم لسنة 2019.

وتسلمت الجامايكية التاج في حفل أسطوي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت.

وتبلغ سينغ من العمر 23 سنة، وقد تخرجت من جامعة فلوريدا، وقالت أنها تريد أن تحدث تغييرا يكون مستداما لتكون على ثقة بأن أطفالها وأحفادها سيكون لديهم قيمة مختلفة في الحياة.

وأكدت الحسناء الجامايكية أن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

للتذكير، توجت الجنوب إفريقية “زوزيبيني تونري” الأسبوع الماضي بلقب ملكةجمال الكون، لتبتعد بذلك مسابقات الجمال عن عادتها القديمة بتتويج الفتيات ذواتي البشرة البيضاء.

وقالت تونزي بعد التتويج: “لقد نشأت في عالم كانت فيه الفتيات اللاتي يشابهنني بلون بشرتي وشكل شعري لا يعتبرن جميلات”.

مضيفة: “هذا الأمر سيتوقف اليوم، أريد أن يراني الأطفال ويتمنوا أن يصيروا بجمالي”.


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