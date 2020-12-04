حسناء عنابية تعدك بحياة وردية.. تقبل بالتعدد برجل لا يتجاوز الخمسين

يقال أن لكل امرئ من اسمه حظ ونصيب، وهذا تحديدا ما أنا فيه فاسمي حسناء وأنا فعلا اسم على مسمى، فتاة في الــ26 من عمري.

جميلة جدا حيث أنني اجمع ما بين بياض البشرة والقامة الممشوقة، صحيح أنني ماكثة في البيت، إلا أنني أحيا تحت دلال والدي اللذان أغدقا عليّ بحبهما ودلالهما.

أحيا بين إدارة أعمال البيت وممارسة هواياتي كأي فتاة في سني، حيث أنني متفتحة أحب كل ما له علاقة بالجمال والأناقة والديكور.

ابتغي أن أحقق حلمي كأي فتاة في مثل سني وهذا بالعثور على نصفي الثاني ، رجل صادق يحبني ويتوجني ملكة على عرش قلبه، لا أشترط الولاية وكل ما أتمناه أن يكون حنونا.

لديه مصدر رزق ثابث، سنه لا يتعدى 50عاما، أريده أعزبا، كما أقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، ولا أرفض مسألة التعدد متى كان فيها من الخير والعدل ما يناسبني، فأين أنت يا من أنتظرك على أحر من الجمر.

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