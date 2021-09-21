حسناء من العاصمة تجعل حياتك جنة حقيقية

سيدة أخرى من العاصمة، مكافحة وطموحة للغاية. عاشت مثابرة ونجحت واعتلت منصبا والحمد لله حققت كل أحلامها، اجتمعت فيها كل الصفات الحسنة. ضف إلى ذلك هي سيدة بيت من الطراز الرفيع، حباها بجمال يسر العين وقد ممشوق جعلها تبدو أقل من سنها بكثير.

ارتأت صاحبة الإعلان أن تشارك معنا في صفحة أدم وحواء، ونحن من جهتنا نسألك الله أن يكون هنا استجابة لطلبها، وأن تعثر عن شريك حياتها الذي يجعلها ترتقي وتزداد تألقا، شروطها بسيطة، رجل صالح يأتي البيوت من أبوابها، تفضله من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنه لا يتعدى 52 سنة، تقبله فقط أرمل أو مطلق، عامل مستقر.

الرقم السري : 135612

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3800.3801.3802