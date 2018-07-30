 حسناء وجميلة..أستاذة التعليم فمن يظفر بهذا الكنز الثمين    

ما أروع أن تُختار المرأة، وفق تعاليم الدين،الأخلاق والدين المال الجمال،”شايمة” من ولاية تبسة، شابة متميزة تحوزعلى كل هذه الصفات.

تبلغ من العمر 28 سنة لم يسبق لها الزواج، متعلمة وتشغل منصب أستاذة التعليم الإعلام الآلي، طويلة القامة وبيضاء البشرة.

مهذبة ومحجبة، جميلة وابنة عائلة طيبة الأعراق، غايتها التوفيق مع رجل تشق معه الطريق من ولاية تبسة أو إحدى المدن المجاورة.

لا يتجاوز عمره 39 سنة، مقبول الشكل وجميل الروح، لديه عمل مستقر لم يسبق له الزواج.

لا تمانع الإقامة مع أهله، تعده بالوفاء والإخلاص.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السّرّي : 25