حسناوات عربيات خطفن قلوب نجوم المستديرة

خطفن نساء عربيات حسناوات، قلوب عدة لاعبين في عالم الكرة المستديرة، وأصبح زوجات ألمع النجوم ويتصدرن عنوانين الصحافة العالمية.

وتعتبر الحسناوات الجزائريات والمغربيات، أكثر من اختارهن نجوم كرة القدم، حيث

وقع النجم الفرنسي ولاعب برشلونة السابق ايريك أبيدال، ابنة تلمسان حياة كبير لتكون نصفه الثاني بعدما وقع في غرامها.

وتزوج أبيدال بالحسناء الجزائرية سنة 2007، بعدما اعتنق الإسلام وأنجبا 3 بنات.

الحسناء اللبنانية دانييلا سمعان، خطفت قلب النجم الإسباني فابريغاس لاعب تشلسي الإنجليزي.

حيث ارتبطا منذ 2013 ولديهما طفلتان، وقرر نجم “البارصا” السابق الزواج بها إلا انه لم يحدد الموعد بعد.

بينما تزوج النجم الفرنسي بكاري سانيا بالحسناء الجزائرية لوديفين قدري التي خطفت قلبه، منذ 2010 ولديهما طفلان.

وتزوج النجم الفرنسي مامادو ساخو من المغربية ماجدة سنة 2012 ولديهما طفلة.

كما خطفت المغربية بشرى بالي قلب النجم الهولندي، وتزوجا في عام 2004 ولديهما طفلان.

ووقع نجم بايرن ميونيخ فرانك ريبيري في غرام الجزائرية وهيبة بنت الباهية وهران، وتزوجا سنة 2004 ولديهما 4 أطفال.

شأنه شأن اللاعب السابق لمانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي ايريك كونتونا، المتزوج من الجزائرية رشيدة براكني التي تعمل كممثلة ومخرجة.

حتى رئيس الفيفا السويسري ايفانتينو، أغرم بعربية وهي اللبنانية لينا الأشقر منذ 2001 ولديها 4 بنات.

الحسناء الكولومبية المغنية الشهيرة شاكيرا، ذات الأصول اللبنانية مرتبطة بالنجم الاسباني بيكي منذ 2012، ولديهما طفلان.

أما لاعب “البارصا” جوردي ألبا فقد أغرم لعدة سنوات بالمغنية الاسبانية ذات الأصول الليبية هبة، قبل ان ينفصلا.