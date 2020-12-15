حسناوات في الـ20 يرِدن إتمام نصف الدين

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بنت القبائل ستكفل لك العيش الكريم.. راحة بالي مع زوج كريم وحنون

لا حلم أبتغي تحقيقه في قريب الآجال، إلا أن أكون مع شهم مخلص يأخذني من زحمة أفكاري إلى عالم كله استقرار، فأنا كتريباتي، أحلم أن أزفّ عروسا لمن هو أجدر بي، ووالداي يتمنيان أن يبلغهما الله هذه اللحظة.

أنا سيرين من تيزي وزو، أطل من شرفة عمري الـ 29، ماكثة في البيت، حباني الله بجمال ما بعده جمال، فأنا بيضاء البشرة، طويلة القامة، رشيقة القد، محترمة وبشوشة، أريد من الله أن يسوق لي عبر هذا الركن زوجا صالحا أبني معه مستقبلا زاهرا، من العاصمة، بومرداس أو تيزي وزو، سنه لا يتجاوز 40 عاما، أريده أعزب فقط، وأتمنى من الله أن يكون في مستوى أحلامي وتطلعاتي.

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ذات جمال أخّاذ تريده من أيّ منطقة في البلاد.. من أكون له أملا ينير حياته؟

أحمد الله كثيرا أنه سخّر لنا الأسباب وفتح لنا الأبواب حتى نكون محققين لأحلامنا البسيطة منها والمستحيلة أيضا، حيث أنني أعتبر نفسي محظوظة لأنني وجدت “مركز الأثير” الذي سيرسيني على برّ الأمان.

أنا حسناء من عنابة، شابة في الربيع الـ 26 من عمري، أحيا حياة كلها استقرار في كنف أسرتي، أريد أن أخطو مرحلة مهمة في حياتي من خلال الزواج بمن هو أجدر بكياني، فتاة جميلة جدا، ذات أخلاق ومبادئ، رجل أريده محترما، نقيا ومسؤولا، لا تهمّني ولايته، سنه لا يتجاوز 45 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد، كما أقبل التعدد بشروط.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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بنت الغرب تريده أعزب فقط.. هل من شهم يمنحني راحة البال؟

ما يحفظ للأنثى كرامتها وعنفوانها زوج صالح يسكن إليها وتسكن إليه، وهذا مطمحي لأن يكون لي من أبناء بلدي رجل أحتمي به ويكون زادي في زمن كثرت فيه الفتن.

أنا شابة من معسكر، أبلغ من العمر 27 ربيعا، أريد أن يكون لي نصيب مع شاب من إحدى ولايات الغرب الجزائري، محترم وصادق، يضمن لي كريم العيش، أريده أعزب فقط، أعوّل أن تكون لي فرصة تحقيق حلمي في القريب العاجل.

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الرقم السري: 133673

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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