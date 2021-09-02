حسناوات لبنان يطلقن هاشتاق “تزوجني بدون مهر”

أثارت، فتيات لبنان، جدلا واسعا، على مستوى وسائط “السوشل ميديا” بنشرهم وسم ” تزوجني بدن مهر”.

وحسب، ما جاء في تغريدات، اللبنانيات، فإن الهدف من وراء هذه الحملة القضاء على أزمة العنوسة في لبنان. بعدما تم تسجيل أرقام مرعبة في نسبة العنوسة.

وحسبهن، فإن هذه المبادرة، ستمكن لا محالة من تقويض ظاهرة هجرة الشباب، الذين إختارو المهجر. بسبب غلاء الأسعار، والأزمة الإقتصادية القوية التي عصفت بلبنان.