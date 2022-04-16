حسناوات مسلسل “بنت البلاد” يصنعن الحدث في بلاطو زابينغ رمضان

فاجأ برنامج زابينغ رمضان مشاهديه في سهرة اليوم بإستضافت نجمات ووبطلات مسلسل “بنت البلاد“. والذي تصدر التوندوس الجزائري وإعجاب العائلات من خلال عدد المتابعات لهذا العمل الناجح.

وخلال نزولها ضيفة على زابينغ رمضان عبرت الممثلة ليليان مجسدة دور روزا في بنت البلاد عن فرحتها بإستمرار عرض المسلسل بعد الشهر الفضيل. وتابعت ان دور روزا لم يكن بالصعب لديها وانت شخصية رزوا تشبهها بنسبة 80 بالمائة. وكما قالت رزوا ان قصة الهادي وڨمرة عجبتني و قاسني بزاف.

وكشف الممثل خالد طاهرين والذي جسد دور الهادي انه جد مسرور لنجاح بنت البلاد والذي دخل البيوت الجزائرية. وقال بخصوص المسلسل ان الكل مؤمن بمسلسل بنت البلاد والخدمة لي تكون من القلب تنجح.

وأضاف طاهرين أنه من خلال التعليقات عبر منصات التواصل الإجتماعي يمكنه القول ان حقيقة المسلسل ناجح. كما عبر عن مدى فرحته ان بنت البلاد يستمر عرضه عبر قناة النهار بعد شهر رمضان الفضيل.

وصرحت نيسة علي باي ممثلة دور حيزية في بنت البلاد عن حقيقة الدور الذي جسدته في المسلسل لم يكن صعب اليها. وكشفت حصريا للنهار ان مشهد كان لما قام بصفعها من طرف الحاج كان الاصعب.

من جهتها فلة نسرين بورزاق مجسدة دور سارة في بنت البلاد تعبر عن فرحتها بأن المسلسل نال إعجاب المشاهدين.وكشفت خلال البرنامج عن أصعب مشهد قامت به في المسلسل وهو دور المضطرية نفسيا وتتعاطى الدواء اي دور الحالة الهستيرية .

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إستضاف برنامج زابينغ رمضان سهرة اليوم نجوم وأبطال أبطال مسلسل “بنت البلاد” الذي تصدر التوندونس خلال الشهر الفضيل. كما نال إعجاب عدد كبير من الجزائريين حيث دخل هذا المسلسل الجزائري الدرامي “بنت البلاد“، في موسمه الثاني، بقوة في سباق الموسم الرمضاني الحالي.

وعبر بلاطو زابينغ رمضان كشف ابطال “بنت البلاد” كواليس المسلسل وكيف كانت أجواء العمل بينهم. كما تعرف الجمهور الجزائر على بعض خصوصيات نجوم المسلسل خاصة منهم أصحاب التجربة الاولى لهم .

وقالت أحلام قواسمي التي أدت دور عائشة زوجة سلام في المسلسل أنها طالبة في الإعلام أن مسلسل “بنت البلاد” اول تجربة لها في مجال السينمائي. وتابعت الممثلة أحلام ان البساطة وروح العمل لي خلا مسلسل ينجح. مؤكدة على أن المجموعة كانت كعائلة واحدة خلال التصوير كما ان المسلسل حقق نجاحا كبيرا. واضافت احلام أن تجربتها مع الحان وشباب فتحت لها العديد من الابواب.

بينما شيماء عطا الله والتي أدت دور ڨمرة في “بنت البلاد” الذي كان اول دور لها قالت ان نجاح المسلسل أعطاني محبة الناس. وفاجأ البرنامج شيماء بمكالمة هاتفية من والدتها وإخبارها.. توحشتك ورمضان سامط بلا بيك.

في حين قال نبيل شيالي بطل بنت البلاد أمير زوج روزا ان نجاح المسلسل هو البساطة وحكايات مقتبسة من واقع العائلة الجزائرية. وأن الإنتقادات يضحكوني عندما ألتقي بالمعحبين ويوجهون الي الإنتقادات حول دوري في المسلسل .. ونحب كي يقولولي نتصور معاك. وكشف نبيل ان الممثل “أروان” هو لي لمنا ولم شملنا حتى أصبحنا عائلة.

ولم يتمالك نبيل نفسه وأجهش بالبكاء عندما تذكر والده المتوفي وما قامت به امه المريضة لتربيتهم والمعاناة التي مرت حتى كبروا.

وكان للممثل نجيب بوساليم بطل بنت البلاد بدور سلام كنا عائلة واحدة وذلك هو سر نجاح المسلسل ودخوله البيوت الجزائرية لأنه يحاكي الواقع .