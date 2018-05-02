حسناوي يحضر لمنحة خيالية للاعبي بلعباس عقب تتويجهم بالكأس

أكد إبن الممول الرئيسي لفريق المكرة، موسى حسناوي، أنّ والده يحضر لتقديم مكافأة خيالية للاعبي إتحاد بلعباس عقب تتويجهم بأول لقب بعد 27 سنة من الصيام عن تحقيق الألقاب.

وإستقبل موسى حسناوي موفد تلفزيون النهار بفندق “إيدن بلعباس”، أين تحدث عن المنحة التي سيتحصل عليها رفقاء الحارس طوال قائلا:

“فرحة كبيرة، الجو بهيج والحمد لله المرة الثانية تزورنا الكأس وإن شاء الله يتوّج الفريق بكؤوس أخرى مستقبلا”.

وأضاف: “الحاج عكاشة حسناوي، يعد بمكافأة كبيرة للاعبين عقب تتويج الفريق بهذه الكأس الثمينة”.