حسنة البشارية تُكذب خبر وفاتها وتستنكر هذه الشائعات

كذبت الفنانة حسنة البشارية خبر وفاتها، عبر إتصال هاتفي جمعها بتلفزيون “النهار”.

وقالت حسنة أنها تلقت كماً هائلا من الإتصالات، التي تستفسر حول حقيقة هذا خبر.

وأضافت الفنانة، أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها هكذا شائعات، واصفة إياها بالمقلقة والمربكة خاصة بالنسبة لجمهورها العريض، الذي كسبت حبهم من خلال مسيرة فنية دامت لأكثر من 40 عاماً.

يذكر أن الفنانة كانت قد عادت لأجواء الإصدارات الفنية والألبومات الغنائية في أواخر عام 2019، أين أصدرت ألبومها الأخير الذي حمل عنوان “ألوان الصحراء” بعد إنقطاع دام لـ18 عاماً.