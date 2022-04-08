حسني: إطلاق دراسة للتكفل بإشكالية صعود المياه وتلوث قناة وادي ريغ بالمغير

كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، أن القطاع قام بإطلاق دراسة للتكفل الأمثل بإشكالية صعود المياه. وتلوث قناة “وادي ريغ” بولاية المغير. وتأثيرها على النشاط الفلاحي.

وأوضح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بمجلس الأمة. أن قطاعه أطلق دراسة للتكفل بإشكالية صعود مياه وتلوث “قناة وادي ريغ “. بالإضافة كذلك إلى الخنادق المرتبطة بها والتي تعتبر عنصر مهم في النشاط الفلاحي بالولاية والولايات المجاورة لها.

كما أضاف حسني، أن القطاع أطلق دراسة للتكفل بالمياه المستعملة “بوادي ريغ”. مشيرا إلى أن الدراسة خلصت إلى إنجاز ثمانية محطات لتصفية المياه وثمانية محطات أخرى لضخ المياه و إعادة تأهيل 20 كلم من القنوات. حيث تم إسناد أشغال صيانة ومتابعة قناة “وادي ريغ ” للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. نظرا لتوفره على الإمكانيات والخبرة اللازمة. بحيث قام هذا الأخير بإنشاء وحدة خاصة مكلفة بمتابعة وصيانة هذه القناة.

وفي رده على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة طاهر غزيل حول مصير محطة تصفية المياه ببلدية “متليلي” بولاية غرداية، أوضح الوزير حسني أن هذه الأخيرة لم تنجز بسبب غياب التمويل.

أما بخصوص إنجاز “سد متليلي شعانبة” بذات الولاية لفت الوزير حسني، أن هذا المشروع يدخل في إطار مخطط عمل القطاع لحماية المدن من مخاطر الفيضانات. مشيرا إلى أنه تم إعداد الدراسة وتبين أن إنجاز السد يتطلب غلاف مالي قدره 1.5 مليار دج والذي لم يحظ بالموافقة عند اقتراحه في مختلف قوانين المالية.