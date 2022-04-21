حسني يبحث مع السفير السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية

إستقبل وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، بطلب منه.

وحسب بيان وزارة المائية، فقد استعرض الطرفان، خلال هذا اللقاء، واقع التعاون في مجال الموارد المائية، وتباحثا سبل تعزيزه وتطويره بما يتناسب والإمكانيات المتاحة للطرفين خاصة في ظل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما نوه الطرفان بأهمية تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مجال تحلية مياه البحر، بما فيها المحطات أو عن طريق البواخر المتخصصة في هذا المجال (محطات تحلية المياه المتنقلة).يضيف البيان.

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كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، أن محطة تحلية مياه البحر ببلدية برج الكيفان بالعاصمة ستدخل حيز الإنتاج في بداية شهر أفريل. مطمئنا بخصوص تزويد سكان العاصمة بالمياه الصالحة للشرب خلال شهر رمضان.

وأشار وزير الموارد المائية خلال يوم تحسيسي حول الخدمة العمومية للمياه والتطهير من تنظيم شركة “سيال”. أن هذه المحطة تقدر طاقتها الإنتاجية 10 آلاف متر مكعب في اليوم. وستدخل حيز الإنتاج مطلع شهر أفريل.

كما أضاف الوزير، أنه علاوة على محطة برج الكيفان فإن محطة المرسى التي تقدر طاقتها الانتاجية بـ 60 ألف متر مكعب في اليوم.

ستكون عملية هي الاخرى ابتداء من شهر جويلية المقبل. مشيرا إلى أن الجزائر العاصمة إستفادت من برنامج أولي لإنجاز ثلاث محطات لتحلية مياه البحر بكل من زرالدة. وبالم بيتش “سطاوالي” وعين البنيان. قبل أن يقرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تخصيص برنامج إضافي إستعجالي لإنجاز ثلاث محطات أخرى.

وكشف في ذات السياق، أن المحطات المجتمعة لكل من برج الكيفان والمرسى وقورصو من شأنها أن تضمن تموينا اضافيا للعاصمة.

ويقدر هذا التموين بـ 150 ألف متر مكعب في اليوم. علما أن محطة قورصو تقدر طاقتها الإنتاجية بـ 80 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف الوزير، أن الأمر الإيجابي اليوم هو أن الماء الصالح للشرب يوزع في كل أنحاء العاصمة. وسيتم ضمانه في حده الادنى عند 750.000 متر مكعب يوميا و ذلك مهما كانت الوضعية. حيث سيتم رفع الإنتاج اليومي من المياه الصالحة للشرب خلال شهر رمضان الذي سينتقل الى 850.000 متر مكعب يوميا.

كما أكد الوزير أنه مع انطلاق المحطات الجديدة المزودة للعاصمة في الانتاج. فإن القدرات الانتاجية اليومية للولاية ستنتقل من 750 ألف متر مكعب في اليوم الى 950 ألف متر مكعب في اليوم بحلول الصيف المقبل.