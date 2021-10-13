حسني: 70 بالمائة من المياه توجّه للإستغلال الفلاحي

أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني. أن 70 بالمائة من الموارد المائية التي يتم حشدها في تُوجه للاستغلال الفلاحي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في أشغال اللقاء الوطني حول الإستثمار في مجال الفلاحة. مضيفا أن قطاعه يقوم بحشد ما يقارب 11.2 مليار متر مكعب/ سنويا. تخصص منها 7.3 مليار متر مكعب للفلاحة أي ما يمثل أكثر من 70 بالمائة. أما بالنسبة للماء الشروب فيتم تخصيص 3.6 مليار متر مكعب سنويا.

وأشار الوزير إلى الدور الهام والمحوري الذي يلعبه القطاع في ترقية الفلاحة والنشاطات المرتبطة بها. والإستعداد الكامل لمرافقة ودعم قطاع الفلاحة قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتوجات الفلاحية. مضيفا أن القطاع تبنى إستراتيجية طموحة لمواجهة العجز المائي ووضع حل مستدام يمكن من مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وهو تحلية مياه البحر لتزويد الساكنة بالماء الشروب.

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