حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان طفلهما الأول

رزقت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد بمولودهما الأول، حيث تمت الولادة بأحد مستشفيات الشيخ زايد. حسب ما كشفه الإعلام المصري.

وأكد حسن الرداد خبر ولادة زوجته إيمي سمير غانم، كما حرص حسن. على شكر الجميع علي تقديم التهنئة له ولزوجته بهذه المناسبة.

وحرصت الفنانة إيمي سمير غانم أمس، الاثنين. على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورا جديدة لها برفقة زوجها الفنان حسن الرداد.

ويحرص حسن الرداد وإيمي سمير غانم على مشاركة متابعيهما في بعض الأحيان عبر صفحاتهما الشخصية. على مواقع التواصل الاجتماعي.