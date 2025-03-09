حسن الرداد وإيمي سمير غانم ينتظران طفلهما الثاني

حسم الفنان المصري حسن الرداد، الشائعات التي أحاطت بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم حول حلمها في مولودها الثاني، مؤكداً أنها حالياً في شهور الحمل الأخيرة.

وأوضح حسن الرداد في لقاء له مع الإعلامية أسما إبراهيم، أنه يحب الأسرة بشدة، ويفضل التواجد في المنزل لفترات طويلة، معلناً حمل إيمي سمير غانم.

مشيراً إلى أنه لا يفرق معه إذا كان الطفل صبي أم فتاة، لكنه يهتم فقط أن تسترد عافيتها وتكون بخير.

وأضاف أنه منذ أن أصبح أب تغيرت فيه الكثير من الأشياء، خاصة مع التغيرات التي مر بها بعد رحيل والدته.

ولفت حسن الرداد إلى أن التوفيق بين الحياة العائلية والعمل تحدياً كبيراً، خاصة في شهر رمضان. لكنه يحاول تعويض هذا الأمر في الأيام العادية وقضاء وقت أطول مع أسرته سواء في المنزل أو السفر معاً.

وكانت الشائعات انطلقت حول حمل إيمي سمير غانم منذ أن ظهرت في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025، في شهر جانفي الماضي.

حيث ظهرت الفنانة، بزيادة وزن ملحوظة وإطلالة اعتمدت فيها على أن تكون واسعة.

وتشارك ايمي سمير غانم، في الموسم الرمضاني الحالي، عبر مسلسل “عقبال عندكوا”، والذي يبث عبر عدة قنوات.

ويُعد مسلسل “عقبال عندكوا” من أبرز الأعمال الكوميدية في موسم دراما رمضان 2025. وينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة ذات 15 حلقة.

ويشارك في بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم وحسن الرداد كل من سليمان عيد ومحمد ثروت وعارفة عبد الرسول وإنعام سالوسة. وحجاج عبد العظيم.