حسن الرداد يحسم الجدل حول وفاة دلال عبد العزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم

تحدث الفنان المصري، حسن الرداد، زوج الممثلة إيمي سمير غانم، حول الجدل الذي لايزال دائرا بخصوص علم والدة زوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز قبل وفاتها بوفاة زوجها النجم سمير غانم.

وفي أول ظهور له بعد وفاة حماته، قال الرداد في لقاء له على قناة “القاهرة والناس”: “لم يحدث.. وكنا مخبيين عليها فعلا لآخر لحظة.. وحالتها لم تكن تسمح بأن نخبرها بذلك”.

وأضاف الفنان حسن الرداد: “سمعت هري كتير بره .. وهناك بعض المواقع والسوشيال ميديا نشروا وتحدثوا عن أنها علمت بوفاته.. جابوا الكلام منين؟”.

وتابع الرداد: “فيه ناس نشرت شائعات بشكل شخصي عن حد.. جابوه منين؟.. مش كل واحد عنده حاجة أو موقع يستحل أنه يكتب أي حاجة”.

مضيفا: “حد يعرف إننا قعدنا 4 شهور في المستشفى مبنشفش الشارع غير واحنا خارجين أو داخلين للمستشفى.. بنبدل على المستشفى اللي فيها أستاذ سمير.. وعلى المستشفي اللي فيها أستاذة دلال.. وكنا في حالة نفسية سيئة لا تحتمل أي خبر سلبي أو شائعة!”.

هذا وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في شهر جويلية الماضي، بعد مرور أزيد من شهرين على وفاة زوجها النجم سمير غانم إثر مضاعفات فيروس كورونا.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp