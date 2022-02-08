حسن الظن بالله

يحكي أنه في يوم من الأيام. كان هناك رجل غني شديد الثراء ليس لديه عائلة ولا أولاد، كان هذا الرجل يعيش بمفرده وقد علمته الأيام والدنيا أن المال لا قيمة له وذات يوم قرر أن يدعو جميع العاملين لديه علي العشاء،

وبعد تناول الطعام قام بوضع أمام كل منهم نسخة من القرآن الكريم. ومبلغ كبير من المال ثم سألهم إن كانوا سيختارون القرآن الكريم أو مبلغ المال،

بدأ أولا بالحارس لديه وقال له هيا اختار جاوب الحارس علي الفور وبدون خجل قائلاً لقد كنت أتمني أن اختار المصحف ولكني لا اعرف القراءة. لذلك سوف اختار النقود فهي أكثر فائدة لي .

حسن الظن بالله

ثم جاء دور الفلاح الذي يعمل لدي الثري، فاختار هو أيضا النقود قائلاً: إن زوجتي مريضة وأنا احتاج إلي النقود حتى اشتري لها العلاج. ولولا هذا السبب لكنت اخترت القرآن. ولكنني احتاج بشدة إلى المال ثم جاء دور الطباخ فرد هو أيضا إني أحب القراءة كثيرا. ولكنني اعمل طوال اليوم وليس لدي وقت للقراءة ولذلك سوف اختار المال .

آخر دور كان دور ولد صغير يعمل لدي الثري سائس للحيوانات التي يمتلكها، وكان هذا الولد شديد الفقر وهذا يظهر من ملابسه وحذاءه الممزق، وعندما أمره الرجل أن يختار بين المصحف وبين النقود أجاب الولد علي الفور دون تردد: سوف اختار القرآن، صحيح إنني بحاجة إلى النقود لشراء حذاء جديد وطعام لأمي.

ولكنها علمتني أن كلمة من الله عز وجل. مفيدة من الذهب وطعمها احلي من الشهد وهكذا اختار الصبي القرآن وبعد أن فتحه وجد فيه ظرفين الاول فيه مبلغ عشر أضعاف المبلغ الذي كان موجود علي الطاولة و الثاني به وثيقة بأنه الوريث الوحيد لثروة هذا الغني .