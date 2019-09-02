حسن رابحي : الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات التي ملاكها في السجن

اكد وزير الإتصال الناطق رالرسمي بإسم حسن رابحي حكومة أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات التي ملاكها رهن الحبس المؤقت.

وجدد الوزير للصحافة اليوم بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس قناة القرآن الكريم الإذاعية عزم الدولة على الحفاظ على تلك المؤسسات وعلى مناصب الشغل.

وقال رابحي :”الدولة رافقت ملف هذه الشركات بما يمكن الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل”.

مضيفا : ” وفي ذلك شهادة على عزمها على إيجاد حلول توافقية بما يرضي الجميع”.

مؤكدا ان تاريخ رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات يتوقف على الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.