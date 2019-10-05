حسن رابحي : الصحفيين “لا يهانون”.. ونحن بصدد إعداد إطار قانوني في مستوى تطلعات الاسرة الإعلامية

قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي اليوم أن الصحفيين لا يهانون وويقومون بعمل نبيل وإنساني.

واضاف رابحي ان عمل الصحافة عمل نبيل وراقي وإنساني ومن مهام الصحفي التدقيق وتغطية الأحداث الجارية.

وأوضح الوزير أن قطاعه بصدد إعداد إطار قانوني يكون عند مستوى تطلعات منتسبيه .

واشار رابحي ان الوزارة بصدد إعداد جملة من النصوص من شأنها توفير إطار قانوني يكون في مستوى تطلعات الاسرة الإعلامية

وفي ذات السياق دعا الوزير غلى “اعتماد الخطاب المسؤول وتكريس الحقيقة في تأدية مهاهم والحفاظ على صورتهم “.

هذا وقد شارك اليوم رابحي في احتفال نظمته وزارة التربية الوطنية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعلمين .