حسن رابحي : “سأغادر منصبي وضميري وقلبي على راحة تامة”

قال وزير الاتصال السابق، حسان رابحي، إنه سيغادر هذه الوزارة وضميره وقلبه على راحة تامة، كون أدى مهمته على أ كمل وجه.

وخلال مراسيم تسليم واستلام المهام بينه وبين الوزير الجديد عمار بلحيمر، عبر عن عظيم احترامه الى الوزير الجديد.

وأضاف “أرحب به في وزارة الاتصال، إذ يسعدني أن اقول له بأنه عظيم الشرف بأن حظي في تولي منصب وزير الاتصال، اعتبارا لخصاله الانسانية السامية وكفاءته المهنية، سيكون في مستوى تسيير وزارة الاتصال باحترافية عالية والارتقاء بأدائها الى ما هو اعلى وافضل”.

وقال “انني على يقين من أنه سيواصل العمل لتثمين مجهودات الجميع كل من موقعه لتعزيز منظومة الاتصال اذ هو اليوم له فرصة ثمينة تتمثل في ورشات الاصلاح التي تحدث عنها رئيس الجمهورية”.

وعبر عن فائق تقديره، للمجهودات الجبارة التي قام بها إطارات الوزارة وحسهم الوطني وآداء واجبهم رغم الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد.

واختتم قائلا “اليوم اغادر وزارة الاتصال والتي هي عائلتي، سأحتفظ لكل واحد منكم بمكانة خاصة في قلبي”.