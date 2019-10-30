حسن رابحي يعزى عائلة الفنانة “نا جميلة”

عزى حسن رابحي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة عائلة الفنانة جميلة ياشن، المعروفة فنيا بـ “نا جميلة”.

ونشرت وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية في فايسبوك تعزية تقول فيها: “تلقى حسن رابحي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، نبأ وفاة المغفور لها الفنانة القديرة جميلة ياشن، المعروفة فنيا بـ “نا جميلة” رحمها الله.

برحيلها، افتقدت الساحة الفنية واحدة من أعمدة الفن الجزائري الأصيل والتي سجلت بصماتها لعقود بأعمال مميزة تحتفظ بها ذاكرة الأجيال، وهي التي ساهمت طوال مسارها الفني في الحفاظ على التراث الغنائي الأمازيغي وترقيته، فأبدعت بأغانيها الهادفة حول الوطن وعلى المغتربين وعبّرت بصوتها الشجي عن ما يختلجه المجتمع من آلام وآمال فنالت مكانتها المستحقة في الساحة الفنية الجزائرية.

كما سجّلت حضورها المميز على خشبة المسرح والسينما والتلفزيون كممثلة متألقة وكانت فنانة مبدعة ومبهرة بآدائها.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل الذي ألمّ بالأسرة الفنية الجزائرية، يتقدم السيد حسن رابحي، إلى عائلة الفقيدة وللأسرة الفنية بخالص عبارات التعازي والمواساة، داعيا المولى العزيز القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان، وأن يسكن المرحومة “نا جميلة” فسيح جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون”