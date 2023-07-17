حسن شاكوش يطلق زوجته في قسم الشرطة!

قام مغني المهرجانات حسن شاكوش، بتطليق زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حررت محاميته محضرا بقسم الشرطة.

وطلبت المحامية سامية علي في قسم شرطة “أول أكتوبر”، الأحد، إثبات الحالة بطلاق موكلها شاكوش من ريم صادق غيابيًا بتاريخ 13 جويلية الجاري.

وجاء هذا القرار بعد خلافات علنية بين الثنائي، واتهامات متبادلة بينهما.

وظهرت ريم طارق في مقطع فيديو الجمعة هددت فيه حسن شاكوش بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة. من شأنها أن توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه.

وقالت ريم إنها تلقت رسائل من فتيات في مختلف الدول العربية كشفن لها عن استغلال شاكوش لهن من خلال زواجه بهن عرفياً واحتفاظه بعقود الزواج.

وأكّدت أنّها أقامت ضدّه دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه.

مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجيّة، إلاّ أنّه يرفض تنفيذه، حسب قولها.

وزعمت ريم أن حسن شاكوش هددها بالقتل هي ووالدها، وأنّها طلبت في دعوى طلاقها عرضهما على الطبيب الشرعي. مؤكدة أن لا صُلح بينهما وأنه كان خياراً خاطئاً بالنسبة لها.

يشار إلى أن ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش، مارس الماضي. حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود، وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.