حسن عريبي: “من حق بوتفليقة الترشح لعهدة أخرى وعلاقتي بالجنرال توفيق وطنية فقط”

أكد النائب البرلماني، عن قائمة كتلة الإتحاد من أجل النهصة العدالة والبناء حسن عريبي أنه من حق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة خامسة

و أضاف عريبي في حوار له مع موقع إخباري أنه لايوجد من يمنع بوتفليقة في التوجه نحو عهدة جديدة لأن الدستور يكفل له ذلك

قائلا: “من يمنعه مادام الدستور يمنح له ذلك!؟”.

وإعتبر النائب البرلماني أن المبادرات الأخيرة التي يقوم بها الأحزاب السياسية في البلاد، أنها مجرد ترسيخ للرداءة واستهلاك للكلام الفارغ.

وكشف عريبي عن علاقته بالجنرال المتقاعد “توفيق مدين”، أنها كانت علاقة من أجل الوطن ولا شيء سوى الوطن، تهدف للعمل معه إلى حل العديد من القضايا التي تخدم الشعب الجزائري.