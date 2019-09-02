حسن نصر الله : تعمدنا مهاجمة أهداف إسرائيلية في وضح النهار لتحدي الصهاينة

صرح زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله أنهم تعهدوا مهاجمة أهداف إسرائيلية في وضح النهار لتحدي الصهاينة.

واضاف نصر الله خلال تجمع نشطه اليوم بلبنان أن المقاومة لم تضرب أهداف إسرائيلية ليلا بالرغم مقدرتها على فعل ذلك.

وأن المقاومة لم تضرب على الشريط الحدودي بل في العمق وهي رسالة، رغم أنهم وضعوا لنا اهداف وهمية لتضليلنا.

واكد نصر الله متحديا الصهاينة أن عظم ما في العملية هو أنها نفذت رغم تهديدات إسرائيل بشن حرب.

وهذا ما يعبر عن جرأة وشاجعة ودقة ومسؤولية المقاومة على حد قوله.

كما كشف نصر الله انه بالماضي كانت المقاومة ترد في مزارع شبعا واليوم أصبح ردنا داخل أراضي 48.

وإنتقلنا من الرد في اراض لبنانية محتلة إلى أراض فلسطينية محتلة،وكان الإسرائيلي أمس يحاول لملمة الموضوع لمخاوفهم من هجمات أخرى.

وتحدى نصر الله الإسرائيلي برفع سقف قوة الردع كما أنه لم يعد لدى المقاومة خطوط حمراء على الإطلاق.

وفي ذات السياق بعث نصر الله رسالة للصهاينة هي أن أي عدوان علينا هو أي استهدافكم في أي وقت وأي موقع.

مذكرا :يا صهاينة احفظوا تاريخ 1 سبتمبر2019 لأنه بداية لمرحلة جديدة كنت أعتقد أن الصهاينة سيختبئون في ثكناتهم لكنهم هربوا منها.