حسيبة عمروش وسامي يحتلان التوندونس بـ”أسوقاس ذا مربوح”

فن وثقافة
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حسيبة عمروش وسامي يحتلان التوندونس بـ”أسوقاس ذا مربوح”
بقلم زهيدة.ث

إستطاعت المطربة المتألقة في الأغنية القبائلية حسيبة عمروش العودة بسرعة وبقوة إلى التوندونس، رفقة المطرب القبائلي سامي.

وقد إحتلت حسيبة عمروش المرتبة الثانية مباشرة بعد نشر اغنيتها الجديدة التي جمعتها بالمطرب القبائلي سامي.
وتحمل الأغنية عنوان “اسوقاس ذا مربوح” و سجلت بمناسبة إحتفال الجزائر بالسنة الأمازيغية الجديدة 2971.
وتم تصوير الأغنية عن طريق الفيديو كليب بطريقة تعبر عن العادات والتقاليد الأمازيغية في قعدة قبائلية على أنغام البندير.

وسبق للفنانة حسيبة عمروش أن سجلت أغنية ثنائية مع المطرب سامي تحمل عنوان “هالكاغ” يعني”راني مهلوك”.
تجدر الاشارة إلى أن الفنانة حسيبة عمروش تألقت في السنوات الاخيرة في النوع القبائلي، بعد أن إشتهرت في الأغاني العاصمية والعصرية.


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