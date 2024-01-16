حسينة وعليق يجتمعان لتسوية الأمور العالقة في بيت سوسطارة

اجتمع رئيس مجلس إدارة فريق إتحاد العاصمة كمال حسينة، اليوم الثلاثاء، بمقر النادي مع رئيس النادي الهاوي سعيد عليق.

وقام الثنائي حسينة وعليق بالاجتماع تطبيقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الشركة الرياضية للفريق USMA- SSPA بالإجتماع.

كما حضر الاجتماع من طرف النادي المحترف المدير العام عبد المجيد رزقان والمستشار رضا عبدوش مدير الإدارة العامة محمد بريكي وأحمد خرفي المستشار القانوني.

إلى جانب ذلك، تباحث الطرفان كل الأمور العالقة بما فيها ضرورة إيداع الاتفاقية لدى وزارة الشباب والرياضة و من ثمة تسديد ديون النادي الهاوي في أقرب الآجال.

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