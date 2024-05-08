حسينة يزور مشجع إتحاد العاصمة ضحية إعتداء بعد لقاء نصف نهائي كأس الجزائر

قام رئيس مجلس إدارة نادي إتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى مناصر الفريق الشاب يونس حميسي، الذي يرقد بمستشفى زميرلي بالجزائر العاصمة.

على خلفية تعرضه إلى إعتداء بعد نهاية مواجهة الفريق في نصف نهائي كأس الجزائر، أمام شباب بلوزداد.

وكشفت إدارة “سوسطارة” في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أنها حرصت على الإطمئنان عن حالة المناصر يونس ورفع معنوياته من أجل إجتيازه المرحلة الصعبة التي يعيشها.

وأكدت إدارة “سوسطارة” في ذات البيان، أن الرئيس كمال حسينة، تعهد بتكفل النادي بحالته الصحية إلى غاية تعافيه وعودته سالما إلى أهله.

وقام رئيس مجلس إدارة الإتحاد كمال حسينة، بالتفاتة طيبة تجاه المناصر يونس قصد رفع معنوياته، وقدم له هدية رمزية تتمثل في قميص ووشاح الفريق.