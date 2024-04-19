حسينة يستقبل وفد نادي نهضة بركان بالورود

حل وفد نادي نهضة بركان المغربي، اليوم الجمعة، بأرض الوطن، تحسبا لمواجهة ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، أمام نادي إتحاد العاصمة.

وكان رئيس مجلس إدارة الإتحاد حسينة كمال، في إستقبال وفد نادي نهضة بركان بالورود، لحظة وصوله إلى مطار هواري بومدين.

وعكس ماروجت له وسائل الإعلام المغربية، فقد جرت عملية وصول واستقبال منافس الإتحاد في نصف نهائي كأس الكاف، في ظروف عادية، ودون أي تعقيدات.

يجدر الإشارة، سيواجه إتحاد العاصمة، منافسه نهضة بركان، يوم الأحد، بداية من الساعة الثامنة مساء.