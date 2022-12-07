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قناة النهار

حسين آشيو: البرازيليون يتوارثون موهبة كرة القدم على عكس البعض الذين يحسدون بعضهم البعض

بقلم قناة النهار
حسين آشيو: البرازيليون يتوارثون موهبة كرة القدم على عكس البعض الذين يحسدون بعضهم البعض
مونديال قطر
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رابط دائم : https://nhar.tv/HGTUO
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