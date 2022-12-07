قناة النهار حسين آشيو: البرازيليون يتوارثون موهبة كرة القدم على عكس البعض الذين يحسدون بعضهم البعض بقلم قناة النهار نشر في 07 ديسمبر 2022 - 22:52 مونديال قطر شارك غرِّد أرسل 27 0 رابط دائم : https://nhar.tv/HGTUO اقرأ أيضا مشاهد صـ.ـادمة..تخزين 14 ألف قرص مهلوس داخل شاحنة لنقل الماعز بسيدي بلعباس قناة النهار 24 نوفمبر مغادرة رئيس الجمهورية نحو قطر للمشاركة في حفل إفتتاح المونديال قناة النهار 19 نوفمبر والي تيسمسيلت : انا نخدم المناطق المعزولة بصح 3 سنوات في مشروع طريق فيه 10 كلم وما كملش غير معقول قناة النهار 25 نوفمبر شوقي بوخزاني: موبيليس تسجل أكبر رقم اعمال في تاريخها ونتوقع تجاوزه الـ 135 مليار دينار نهاية السنة قناة النهار 23 نوفمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 03 ديسمبر مومن أيت قاسي: لعب كأس العالم يعتبر حافز كبير للاعبين والمنتخبات الصغيرة تصنع المعجزات قناة النهار 02 ديسمبر سياسة: قرارات وإنجازات .. الجزائر الجديدة تخطو نحو المستقبل قناة النهار 26 نوفمبر طرق ملتوية لتهريب الأقراص المهلوسة.. الشرطة تحكم قبضتها على المروجين قناة النهار 05 ديسمبر انفــجار الغاز يخلف 3 جرحى بشقة في العاصمة قناة النهار 28 نوفمبر الشيخ النوي: مشروع ثانوية في سيدي بلعباس.. بدات في جانفي تسلمت في نوفمبر قناة النهار 17 نوفمبر