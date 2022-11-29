قناة النهار حسين آشيو: التغيير في المنتخبات مهم جدا وإختيار أفظل وأحسن اللاعبين ضروري بقلم النهار أونلاين نشر في 29 نوفمبر 2022 - 23:49 شارك غرِّد أرسل 36 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GdI3A اقرأ أيضا شاهد.. طالبتان من جامعة خميس مليانة تبتكران جهازا يكشف الحرائق وتسرب الغاز قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: النوي يرصد معاناة سكان دوار الزرزور بتيارت ويكشف حياة البدائية التي يعيشونها قناة النهار 10 نوفمبر بجاية : مصنع الجلود المغلق..مصدر إقتصادي يحتاج لإعادة بعث واستغلال بخراطة قناة النهار 10 نوفمبر دلال خير: قصة مؤثرة لشاب يتألم في اليوم آلاف المرات بسبب إصابته مرض نادر منذ صغره قناة النهار 11 نوفمبر السفير الفرنسي: إلغاء المادة 49/51 أمر يثير إهتمام الشركات ويشجع على الإستثمار قناة النهار 10 نوفمبر نسيمة جعفر باي: ربوا أولادكم وعلموهم ما يتنمروش على الناس قناة النهار 17 نوفمبر التأشيرة.. مصنع رونو.. اتقان الدارجة وتعلقه بالجزائر.. تصريحات حصرية لسفير فرنسا ترقبوها غدا الخميس قناة النهار 09 نوفمبر تطهيرا لكل القطاعات.. مواصلة فتح التحقيقات ضد المسؤولين المتورطين قناة النهار 28 نوفمبر رئيس الجمهورية : إتـفـقـنا مع كوبا عـلى صناعة الأدوية واللقاحات معا قناة النهار 17 نوفمبر يحيى طبيش: أي طفل مشهور يصنع محتوى خارج أو يفوق سنه فهو طفل مستغل قناة النهار 10 نوفمبر