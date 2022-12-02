قناة النهار حسين آشيو: التكنولوجيا الجديدة ساعدت المدربين كثيرا في الجانب التكتيكي بقلم النهار أونلاين نشر في 02 ديسمبر 2022 - 23:32 شارك غرِّد أرسل 14 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/90o4J اقرأ أيضا صريح جدا: إنعدام الصيانة والنظافة.. الحافلات المهترئة تهـ.دد حياة المواطنين ! قناة النهار 16 نوفمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. " شركة "سيال" راهي تعاني عاونوها قناة النهار 20 نوفمبر بلماضي : "ليريس" عندو عقلية اللاعبين الإيطالين و يقدر يلعب في عدة مناصب قناة النهار 13 نوفمبر فاسألوا : قل ربي الله ثم إستقم قناة النهار 30 نوفمبر قصة عازفة فقيرة مع أحد أثرياء إيطاليا قناة النهار 12 نوفمبر نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الإنسان قناة النهار 20 نوفمبر الجزائريات وكرة القدم.. "زعمة يعرفوا وشنو الفار ومع من يلعب رونالدو".. شاهدوا قناة النهار 01 ديسمبر بعد سنوات من الدراسة.. طلبة الطبّ يوثقون تخرجهم في حفل إستثنائي قناة النهار 26 نوفمبر مومن أيت قاسي: لعب كأس العالم يعتبر حافز كبير للاعبين والمنتخبات الصغيرة تصنع المعجزات قناة النهار 02 ديسمبر العامل اليومي.. رحلة لا تنتهي في سبيل الرزق الحلال قناة النهار 27 نوفمبر